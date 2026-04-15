Боец Карта: ВС РФ уничтожили ракетный комплекс ВСУ в Харьковской области

Начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки «Север» сообщил, что цель поразили при помощи ударного беспилотника.

БЕЛГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.

«В ходе воздушной разведки был обнаружен зенитный ракетный комплекс “Бук” ВСУ. Силами расчетов беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” система ПВО была уничтожена в Харьковской области. Объективный контроль, а также огневое поражение осуществлялись без воспрепятствования системами противовоздушной обороны. Поражение ЗРК “Бук” было нанесено ударным беспилотником с увеличенным радиусом действия», — рассказал он.

Карта добавил, что специалисты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожают цели ВСУ на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах сосредоточения украинских формирований, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени.