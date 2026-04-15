Боец Карта: ВС РФ уничтожили ракетный комплекс ВСУ в Харьковской области

«В ходе воздушной разведки был обнаружен зенитный ракетный комплекс “Бук” ВСУ. Силами расчетов беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” система ПВО была уничтожена в Харьковской области. Объективный контроль, а также огневое поражение осуществлялись без воспрепятствования системами противовоздушной обороны. Поражение ЗРК “Бук” было нанесено ударным беспилотником с увеличенным радиусом действия», — рассказал он.