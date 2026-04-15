Постпред США Уолтц: у Вашингтона получится заключить соглашение с Тегераном

Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Иран и Соединённые Штаты заинтересованы в заключении мирного соглашения.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти в конечном итоге смогут заключить мирное соглашение с иранским руководством, поскольку в таком результате заинтересованы обе стороны, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

«Я думаю, что мы сможем прийти к какому-то соглашению или сделке, как это называет президент, поскольку обе стороны заинтересованы в этом по разным причинам», — сказал дипломат на мероприятии в Вашингтоне.

При этом он подчеркнул, что оба государства должны будут «преодолеть многое в плане доверия». Уолтц добавил, что потребуются механизмы для проверки соблюдения положений такого соглашения.

Напомним, 13 апреля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «правильные люди из Ирана» вышли на контакт с США и якобы выразили стремление заключить соглашение. Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс также рассказал, что Вашингтон предложил Тегерану заключить крупную сделку, которая фактически позволит нормализовать экономические отношения между государствами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше