Постпред США Уолтц: у Вашингтона получится заключить соглашение с Тегераном

«Я думаю, что мы сможем прийти к какому-то соглашению или сделке, как это называет президент, поскольку обе стороны заинтересованы в этом по разным причинам», — сказал дипломат на мероприятии в Вашингтоне.
При этом он подчеркнул, что оба государства должны будут «преодолеть многое в плане доверия». Уолтц добавил, что потребуются механизмы для проверки соблюдения положений такого соглашения.
Напомним, 13 апреля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «правильные люди из Ирана» вышли на контакт с США и якобы выразили стремление заключить соглашение. Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс также рассказал, что Вашингтон предложил Тегерану заключить крупную сделку, которая фактически позволит нормализовать экономические отношения между государствами.