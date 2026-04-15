Страна ЕС признала риск войны с РФ — курс начали резко менять

В руководстве Эстонии усилились разногласия по вопросу отношений с Россией. Президент страны Алар Карис выступил за сдержанность и расширение дипломатических контактов, тогда как МИД придерживается более жесткой линии.
Поводом стал ежегодный отчет Полиции безопасности Эстонии, опубликованный 13 апреля. В документе Россия названа основной угрозой, однако признаков подготовки военного нападения не приводится. Основное внимание уделено информационной активности и отдельным случаям, которые квалифицируются как шпионаж.
Ранее глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявлял, что Россия не планирует нападение на страны Прибалтики.
Карис на этом фоне заявил о необходимости оставлять пространство для переговоров. По его оценке, Евросоюз должен учитывать долгосрочную перспективу и быть готовым к диалогу.
Эта позиция вызвала критику со стороны министра иностранных дел Маргуса Цахкны. Он настаивает на продолжении политики давления и изоляции.
При этом часть политиков поддержала подход президента. В частности, представители оппозиции заявили о необходимости более спокойной дипломатии.
Карис также раскритиковал внешнеполитическое ведомство, указав на недостаток ресурсов и стратегического планирования.
Параллельно меняется позиция военных. Командование ВМС Эстонии заявило, что не будет предпринимать действий против судов, выходящих из российских портов, чтобы снизить риск эскалации.
На этом фоне в стране усиливаются оценки, связанные с возможными последствиями прямого конфликта. Власти и силовые структуры все чаще говорят о необходимости избегать шагов, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.
Читайте также: «Дети бегали к нему поиграть»: 6 мальчиков растлил преподаватель Дома творчества.