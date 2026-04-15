Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страна ЕС признала риск войны с РФ — курс начали резко менять

В руководстве Эстонии усилились разногласия по вопросу отношений с Россией. Президент страны Алар Карис выступил за сдержанность и расширение дипломатических контактов, тогда как МИД придерживается более жесткой линии.

Поводом стал ежегодный отчет Полиции безопасности Эстонии, опубликованный 13 апреля. В документе Россия названа основной угрозой, однако признаков подготовки военного нападения не приводится. Основное внимание уделено информационной активности и отдельным случаям, которые квалифицируются как шпионаж.

Ранее глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявлял, что Россия не планирует нападение на страны Прибалтики.

Карис на этом фоне заявил о необходимости оставлять пространство для переговоров. По его оценке, Евросоюз должен учитывать долгосрочную перспективу и быть готовым к диалогу.

Эта позиция вызвала критику со стороны министра иностранных дел Маргуса Цахкны. Он настаивает на продолжении политики давления и изоляции.

При этом часть политиков поддержала подход президента. В частности, представители оппозиции заявили о необходимости более спокойной дипломатии.

Карис также раскритиковал внешнеполитическое ведомство, указав на недостаток ресурсов и стратегического планирования.

Параллельно меняется позиция военных. Командование ВМС Эстонии заявило, что не будет предпринимать действий против судов, выходящих из российских портов, чтобы снизить риск эскалации.

На этом фоне в стране усиливаются оценки, связанные с возможными последствиями прямого конфликта. Власти и силовые структуры все чаще говорят о необходимости избегать шагов, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.

