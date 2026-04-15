Си Цзиньпин: отношения России и КНР имеют особую ценность в нынешней обстановке

Отношения Москвы и Пекина имеют особую ценность в условиях меняющейся международной обстановки, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым председатель КНР Си Цзиньпин.
«В условиях меняющейся международной обстановки сотрудничество России и Китая как никогда ценно», — подчеркнул китайский лидер.
По его словам, с президентом России Владимиром Путиным они ведут диалог «со стратегической высоты» и настроены на его продолжение.
Лавров, в свою очередь, заявил, что российско-китайские отношения играют роль стабилизатора в мировых делах.
Несколько минут назад стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел России Сергей Лавров проводят встречу в Пекине.