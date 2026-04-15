Трамп считает, что война с Ираном близка к завершению

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Операция Соединенных Штатов против Ирана близка к своему завершению. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Fox News американский президент Дональд Трамп.
«Я полагаю, что она (война с Ираном — прим. ТАСС) близка к завершению. Я вижу ее как очень близкую к завершению», — сказал он в разговоре с ведущей телеканала Марией Бартиромо, фрагмент которого Fox News разместил в X.
По словам лидера США, если бы он «поднял ставки» в конфликте, то у Ирана «ушло бы 20 лет на восстановление». «Мы еще не закончили», — добавил он.
Ранее Бартиромо выступила с утверждением, что Трамп считает войну с Ираном оконченной.