Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Каменск-Шахтинском

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в городе Каменск-Шахтинском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.
При этом отмечается, что в настоящий момент опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области.
Также сообщалось, что в Горловке мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.