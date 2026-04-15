Лавров обсудил в Китае кризис в НАТО

Лавров обсудил в Пекине ситуацию на Ближнем Востоке и кризисные явления в НАТО.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил в Пекине ситуацию на Ближнем Востоке, милитаризацию Евросоюза и кризисные явления в НАТО.

«Мы рассмотрели ситуацию в различных регионах, уделяя особое внимание Евразии, где все больше очагов напряженности возникает. В Европе — это активность НАТО по поискам смысла своего существования, прежде всего через затягивание Украины в свои ряды», — сказал Лавров журналистам по итогам своего визита в Пекин.

«Это милитаризация Евросоюза, которую мы наблюдаем на фоне кризисных явлений внутри НАТО. Все мы знаем о разногласии между Вашингтоном и европейскими столицами, прежде всего брюссельской бюрократии. Ближний Восток и зона Персидского залива, где сейчас происходят наиболее интересующие всех события — это очевидный кризисный узел, который непросто будет развязать», — добавил министр.

