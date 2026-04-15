Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: на Украине намерены ввести трудовую повинность

На Украине планируется введение системы «трудовой повинности» — принудительных работ, на которые будут свозить украинцев, освобождённых от мобилизации.

На Украине планируется введение системы «трудовой повинности» — принудительных работ, на которые будут свозить украинцев, освобождённых от мобилизации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации агентства, при согласовании с работодателями речь может идти и о сотрудниках предприятий, не задействованных в оборонной сфере.

Уточняется, что сегодня подобная практика уже применяется в Харьковской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях. Соответствующие меры обсуждаются и в Киеве.

Ранее пленный из ВСУ рассказал, как его мобилизовали с диагнозом «шизофрения».

Лидер партии «Патриоты» (Франция) Флориан Филиппо между тем призвал перестать финансировать Украину после того, как увидел кадры насильственной мобилизации.