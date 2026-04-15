В Google подтвердили продвижение украинского контента и давление США

Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером, представившись украинским чиновником. В беседе топ-менеджер сообщил о подходах компании к модерации и продвижению контента.
По его словам, политика блокировки российских каналов формировалась под влиянием американских властей. Он отметил, что подход компании остается прежним, а его изменение возможно только при смене политической ситуации.
Карпентер заявил, что YouTube не планирует прекращать работу в России и будет использоваться как платформа для коммуникации различных групп.
В ходе разговора он указал, что у компании есть инструменты продвижения контента, в том числе связанного с украинской повесткой, через рекламные механизмы.
Также он сообщил, что ряд организаций, в том числе оппозиционно настроенных, продолжают использовать платформу для развития своих каналов и взаимодействия с аудиторией.
Представитель Google подчеркнул, что компания поддерживает Украину и может усилить ограничения в отношении российского контента при соответствующих сигналах со стороны Евросоюза.
Отдельно он отметил, что компания получает большое количество запросов на удаление материалов, однако в отношении России такие обращения могут не исполняться.
Председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков заявил, что подобные заявления подтверждают обсуждаемые ранее подходы к модерации контента.
Член общественного совета при Минцифры Армен Гаспарян отметил, что речь идет о системной практике применения ограничений со стороны зарубежных платформ.
