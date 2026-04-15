Слюсарь: отражена атака БПЛА ВСУ на Каменск-Шахтинский

Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

Минувшей ночью 15 апреля средства ПВО отразили воздушную атаку БПЛА ВСУ на город Каменск-Шахтинский. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Власти отметили, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

