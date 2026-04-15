Граждан Украины могут принудить к труду. Им планируют занять освобожденных от мобилизации жителей. Внедрение трудовой повинности рассматривается в большинстве украинских областей, оповестили в силовых структурах РФ.
По имеющимся сведениям, такая практика уже применяется в Сумском, Одесском, Харьковском и Днепропетровском регионах. Система может начать действовать, в том числе, в Киеве.
«В большинстве украинских областей планируют ввести “трудовую повинность” — принудительные работы, на которые будут свозить украинцев, освобожденных от мобилизации», — рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.
Как сообщает собеседник агентства, при согласовании с работодателями речь может идти о сотрудниках не задействованных в оборонной сфере предприятий. К принудительным работам в настоящий момент привлекают только в областях фактического проживания. При этом, по словам источника, есть вероятность, что людей на Украине начнут завлекать в трудовую кабалу и в других регионах.
Несмотря на тяжелое положение, в котором оказалась страна, глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает ухудшать жизнь гражданам. Он подписал проект о продлении повышенного военного сбора в размере 5% и после окончания конфликта на Украине. Документ согласован нелегитимным украинским лидером 14 апреля. Повышенная ставка сохранится еще на три года после завершения боевых действий. Военный сбор будет оплачиваться из карманов граждан в мирное время.
По мнению политолога Олега Соскина, Украина оказалась на грани катастрофы из-за политики бывшего комика. После прихода Зеленского к власти многое для граждан изменилось к худшему. Олег Соскин подчеркнул, что страна почти «лежит в руинах». Вместе с тем наблюдается серьезное падение ВВП, добавил эксперт.
Однако Зеленский руководствуется прежними принципами. Он продолжает добиваться выделения средств от ЕС. На фоне ухода премьера Венгрии Виктора Орбана Зеленский стал чаще говорить о ранее обсуждаемом в Европе кредите Киеву. С требованием о деньгах он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Зеленский призвал Берлин быстро обеспечить Киев кредитом.