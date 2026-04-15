Атака Эрдогана: Израиль получил еще одного мощного врага

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю проведением военной операции в связи с действиями его армии в Палестине и Ливане. Военные эксперты в разговоре с aif.ru оценили, реализует ли Турция свои угрозы.
«Что сделал Эрдоган? Раньше он грозил выгнать израильтян из Сирии, но этого сделано не было. Пока он только говорит, но не вводит войска. На Востоке говорят: “Сколько не говори “халва” — во рту слаще не станет”. Сколько бы не было угроз в отношении Нетаньяху… Эти высказывания больше похожи на попытку удержать лидерские позиции в Турции», — отметил в разговоре с aif.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
По его мнению, Турция словами об ударах по Израилю пытается обогнать рейтинг Ирана, который атакует американские базы.
С мнением Перенджиева согласен советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Он считает, что угрозы со стороны Турции в адрес Израиля вряд ли будут реализованы.
«Турция является членом НАТО, и угрозы в отношении Израиля нужно рассматривать как косвенные угрозы в отношении США, как основных союзников Израиля. Эрдоган, безусловно, преследует справедливые цели, но их реализация является сомнительной, потому что у Турции нет возможности влиять на политику США. Для начала им необходимо получить военную независимость от Соединенных Штатов, так как на турецкой базе Инджирлик США хранят арсенал ядерного оружия, с Турцией у них заключен долгосрочный договор партнерства НАТО», — пояснил Иванников.
Угрозы в адрес Израиля, по мнению эксперта, отчасти связаны с мечтаниями Эрдогана о завоеваниях.
«Территория Израиля ранее входила в Османскую империю, а Эрдоган гордится историей Османской империи, мечтает о завоеваниях и воспринимает реальную действительность как часть исторических процессов», — констатировал Иванников.
Также он подчеркнул, что география конфликта на Ближнем Востоке расширяется, к нему присоединяются Ливан и Йемен, которые выступают против Израиля.
«Весь континент погружается в глобальный конфликт. И на сегодняшний день этого в должной мере не осознают ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки», — резюмировал собеседник aif.ru.