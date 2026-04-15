Лавров: Россия может восполнить дефицит энергоресурсов КНР и других стран

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Пекине, что Россия может восполнить дефицит энергоресурсов КНР и других заинтересованных стран, возникший на фоне блокады Ормузского пролива.
«Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе», — подчеркнул министр.
Политолог и журналист Юрий Светов ранее высказался о шансах на восстановление энергодиалога России и ЕС.
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше