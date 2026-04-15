Губернатор НСО и замглавы Казначейства обсудили нацпроекты

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с заместителем главы Федерального казначейства Александром Михайликом. Участники встречи обсудили реализацию национальных проектов, взаимодействие сторон и казначейское сопровождение крупных региональных инвестиций.
Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирская область стала одним из первых регионов страны, где внедрили механизм казначейского сопровождения госконтрактов при строительстве масштабных объектов. По словам губернатора, эта система существенно снижает государственные риски, связанные со сложными цепочками коопераций. Благодаря ей заказчики могут в режиме реального времени отслеживать, как исполняется контракт: контролировать кассовое исполнение и объём выполненных работ на каждом этапе.
В ходе беседы Александр Михайлик также рассказал о масштабном проекте Федерального казначейства — историко‑документальной серии «Наркомы Великой Победы». Цикл книг состоит из 64 томов, 15 из которых уже увидели свет. Издание посвящено системе управления народным хозяйством в годы Великой Отечественной войны и проливает свет на вклад наркоматов в достижение Победы.