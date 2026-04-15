Губернатор НСО и замглавы Казначейства обсудили нацпроекты

Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирская область стала одним из первых регионов страны, где внедрили механизм казначейского сопровождения госконтрактов при строительстве масштабных объектов. По словам губернатора, эта система существенно снижает государственные риски, связанные со сложными цепочками коопераций. Благодаря ей заказчики могут в режиме реального времени отслеживать, как исполняется контракт: контролировать кассовое исполнение и объём выполненных работ на каждом этапе.