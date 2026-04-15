Львов разорвал контракт на €35 млн — в Польше заявили о бездействии властей

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила о конфликте между польской компанией и властями Львова, связанном с контрактом на сумму около €35 млн. Об этом она сообщила в социальной сети X.
По ее словам, польская компания Control Process выполнила значительную часть работ в рамках инвестиционного проекта во Львове, однако контракт был расторгнут без выплаты средств. Политик также указала, что компания выиграла несколько арбитражных разбирательств, связанных с этим проектом.
Зайончковская-Герник заявила, что польские власти не предприняли действий для защиты интересов компании. По ее оценке, реакция официальной Варшавы на ситуацию отсутствует.
Политик также отметила, что произошедшее вызывает негативную реакцию в польском обществе и усиливает недовольство действиями властей.
Ранее, по информации источника РИА Новости, в Польше фиксируется рост критических настроений в отношении масштабов финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украины.
Читайте также: Откажутся от русских названий — Киргизия завершит замену названий сел.