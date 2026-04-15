Определена дата визита Путина в Китай

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить Китай в первой половине 2026 года. Об этом информировал глава российского МИД Сергей Лавров. Напомним, Лавров находится с визитом в Китайской Народной Республике. Он прибыл туда 14 апреля, визит продлится два дня.
«В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита», — сказал Лавров на пресс-конференции, напомнив о встрече Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, во время которого был дан старт перекрестному году образования.
Сергей Лавров неоднократно заявлял, что взаимодействие с Пекином находится на «особом месте в шкале внешнеполитических приоритетов России».
В ходе визита Лаврова в Китай проходит обстоятельный обмен мнениями по ряду «горячих тем» и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И во вторник заявил, что Запад не прекращает «весьма опасные игры» вокруг Тайваня и нагнетает обстановку на Корейском полуострове.