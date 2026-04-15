Лавров: у России и КНР есть всё, чтобы не зависеть от авантюр как на Ближнем Востоке

Россия и Китай обладают всеми возможностями, чтобы не зависеть от агрессивных авантюр, подобных тем, что происходят сегодня на Ближнем Востоке, заявил по итогам визита в Пекин глава российского МИД Сергей Лавров.
«У нас с Китайской Народной Республикой, слава Богу, есть все возможности и уже задействованы и резервные мощности, и планируемые возможности для того, чтобы не зависеть от такого подобного рода агрессивных авантюр, которые подрывают мировую экономику, мировую энергетику», — сказал российский министр.
Также он отметил, что Россия может восполнить дефицит энергоресурсов КНР и других заинтересованных стран, возникший на фоне блокады Ормузского пролива.
