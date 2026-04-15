Лавров обсудил в Китае ситуацию на Ближнем Востоке и кризис в НАТО

Ситуация на Ближнем Востоке, милитаризация Евросоюза и кризисные явления в НАТО стали главными темами переговоров в Пекине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом глава российского дипломатического ведомства сообщил в ходе общения с журналистами.

Лавров отметил возросшую активность Североатлантического альянса, который пытается оправдать смысл своего существования путём затягивания Украины в свои ряды.

По его словам, на фоне внутреннего кризиса в блоке также наблюдается активная милитаризация Европы и разногласия между Вашингтоном и брюссельской бюрократией.

«Ближний Восток и зона Персидского залива, где сейчас происходят наиболее интересующие всех события — это очевидный кризисный узел, который непросто будет развязать», — добавил министр.

Ранее агентство Reuters сообщило, что союзники США по НАТО не будут участвовать в плане президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по блокаде иранских портов. Этот шаг, вероятно, вызовет недовольство американского лидера и усилит напряжённость внутри альянса.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше