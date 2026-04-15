Боня обратилась к Путину — заявила о проблемах и предложила решение

Блогер и телеведущая Виктория Боня записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает публикация в Instagram (владелец — компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Бони, она выступила «от лица народа» и затронула ряд последних событий в стране. В частности, речь шла о наводнении в Дагестане, проекте постановления правительства о порядке выдачи разрешений на добычу краснокнижных животных, а также о случаях изъятия домашнего скота.

Отдельно блогер указала на ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

Она заявила, что информация, поступающая президенту, может не отражать реальную ситуацию. В этой связи Боня предложила создать отдельную платформу для прямого обращения граждан к главе государства.

По ее оценке, такая мера позволит оперативно передавать сведения о происходящем в регионах и устранить разрыв между властью и населением.

Читайте также: Откажутся от русских названий — Киргизия завершит замену названий сел.