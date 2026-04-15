Депутат: показания счётчиков воды передаются до 25 числа текущего месяца

По общему федеральному правилу показания индивидуальных приборов учёта воды передаются до 25 числа текущего месяца. Об этом заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.
«Именно те данные, которые исполнитель коммунальной услуги получил до этой даты, должны учитываться при расчёте платы за соответствующий расчётный период. Это прямо предусмотрено Правилами предоставления коммунальных услуг. При этом гражданам важно понимать, что конкретный порядок передачи показаний — через личный кабинет, приложение, расчётный центр, управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию — обычно дополнительно указывается в квитанции или договоре», — пояснил парламентарий.
Поэтому, как подчеркнул собеседник RT, безопаснее ориентироваться на общее правило «до 25 числа», но обязательно смотреть информацию именно своего исполнителя услуги.
Ранее россиянам напомнили, кому положена бесплатная замена счётчиков воды.