До 2030 года в крае обустроят 650 общественных пространств

Кроме того, расширен перечень категорий конкурсного отбора учителей, претендующих на получение единовременной компенсационной выплаты при переезде на работу в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тысяч человек. Теперь эта мера поддержки доступна и для студентов выпускных кусов организаций среднего или высшего профессионального образования. А также — для учителей, переехавших для работы в ЗАТО, вне зависимости от численности населения. Кроме того, для всех участников конкурсного отбора исключено условие об удаленности образовательной организации на расстояние более 200 километров от места проживания претендента.