До 2030 года в крае обустроят 650 общественных пространств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Этот вопрос обсуждался на заседании краевого Правительства под председательством Алексея Медведева в ходе рассмотрения реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Максим Говорушкин, за 5 лет в регионе благоустроили 463 общественных пространства и 705 дворовых территорий. Объем финансовой поддержки на эти цели составил почти 16 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей — из федерального бюджета.
Планируется, что до 2030 года в регионе будет обустроено 650 общественных пространств. По этому критерию Красноярский край входит в десятку регионов страны.
Федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» позволяет обеспечить около 30 общественных пространств ежегодно. Остальное достигается за счёт региональных мероприятий. Так, с 2020 года проводится краевой конкурс, по которому муниципалитеты могут получить от 15 до 45 млн рублей на создание новых или модернизацию уже существующих общественных пространств.
Ещё одним направлением стало обновление среды в опорных городах края, для которых утверждены комплексные планы социально-экономического развития. В этом случае сумма поддержки составляет в среднем уже 100 млн рублей.
Помимо этого, Красноярский край активно участвует во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений, благодаря чему за 5 лет удалось реализовать 19 масштабных проектов по всему региону и привлечь более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. В частности, у нас появились уникальные «Дино-парк» в Шарыпове и «Нейтрино-парк» в Железногорске. Причём оба этих проекта реализовали с участием индустриальных партнёров, эта практика также высоко отмечена на федеральном уровне.
В 2026 году объём средств, выделенных в крае на программу «Формирование комфортной городской среды» превышает 3 млрд рублей. Всего планируется благоустроить 111 общественных территорий. Из них 33 объекта будут реализованы с привлечением федерального бюджета — их выбрали жители по итогам рейтингового голосования в 2025 году. И ещё 78 объектов этого года обновят за счет краевых мероприятий. Кроме того, в этом году предстоит воплотить три проекта-победителя всероссийского конкурса — в Канске, Минусинске и Норильске, на общую сумму 340 млн рублей (из них 306 млн — федеральные средства).
В Красноярском крае сложилась двухэтапная практика реализации проектов благоустройства. В первый год проводят конкурсы и торги, определяют подрядчиков, чтобы в начале строительного сезона следующего года можно было приступить непосредственно к благоустройству. В соответствии с этим правилом, как рассказал Максим Говорушкин, на текущий год вся подготовительная работа была проделана, и в южных территориях края уже приступили к работам.
Председатель краевого Правительства Алексей Медведев обратил внимание на необходимость широкого участия жителей во всех этапах благоустройства: «Важной особенностью федерального проекта является вовлечение людей в процесс голосования за проекты, а следом — на этапах их проектирования и воплощения. Это позволяет отобрать именно те решения, которые нужны жителям территорий. Такую практику надо поддерживать и расширять, особенно сейчас: на старте нового благоустроительного сезона и накануне нового рейтингового голосования».
Добавим, что очередное голосование за выбор мест, необходимых для благоустройства (теперь уже на 2027 год), стартует уже на следующей неделе и пройдёт с 21 апреля по 12 июня.
На заседании краевого Правительства в соответствии с Указом Президента РФ «О Дне коренных малочисленных народов Российской Федерации» — одноименным праздником дополнены перечни социально значимых мероприятий для северных территорий края. В этом году он пройдёт в крае впервые — уже 30 апреля. Праздничные мероприятия также состоятся в Красноярске, на базе Дома дружбы народов.
Кроме того, расширен перечень категорий конкурсного отбора учителей, претендующих на получение единовременной компенсационной выплаты при переезде на работу в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тысяч человек. Теперь эта мера поддержки доступна и для студентов выпускных кусов организаций среднего или высшего профессионального образования. А также — для учителей, переехавших для работы в ЗАТО, вне зависимости от численности населения. Кроме того, для всех участников конкурсного отбора исключено условие об удаленности образовательной организации на расстояние более 200 километров от места проживания претендента.