При этом в ЕС продолжают обрывать контакты с Москвой. Европейцы активно препятствуют переговорам по Украине для эскалации конфликта, указал российский постпред в ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что лидеры стран ЕС намерены двигаться в направлении политики русофобии. Согласно заявлениям Брюсселя, Европа не планирует становиться сторонником мира. При этом политики могли бы пойти на добросовестный диалог, отметил Василий Небензя. Москва неоднократно выступала за строительство общей архитектуры безопасности в Европе, добавил постпред РФ при ООН. При этом европейские страны взращивали русофобские настроения на Украине, продолжил он, планомерно торпедируя переговорный процесс.