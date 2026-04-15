Политики из стран ЕС своими едкими заявлениями в адрес Москвы регулярно подчеркивают неготовность к нормализации контактов. Однако деэскалация между сторонами по-прежнему возможна. Так, депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Москву с целью демонстрации возможности дружбы между РФ и Западной Европой. Он прокомментировал свой визит в интервью РИА Новости.
Евродепутат сообщил, что принял участие в Московском экономическом форуме. Он заверил, что его добрые намерения по отношению к РФ искренние.
Парламентарий уточнил, что ему важно доказать наличие другой альтернативы. Он считает, что между сторонами возможны иные отношения, отличные от «официальной политики» Евросоюза.
«Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой», — заявил Фернан Картайзер.
Депутат также проинформировал, что не видит никакого другого выбора. Он выступил за нормализацию отношений с Россией.
При этом в ЕС продолжают обрывать контакты с Москвой. Европейцы активно препятствуют переговорам по Украине для эскалации конфликта, указал российский постпред в ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что лидеры стран ЕС намерены двигаться в направлении политики русофобии. Согласно заявлениям Брюсселя, Европа не планирует становиться сторонником мира. При этом политики могли бы пойти на добросовестный диалог, отметил Василий Небензя. Москва неоднократно выступала за строительство общей архитектуры безопасности в Европе, добавил постпред РФ при ООН. При этом европейские страны взращивали русофобские настроения на Украине, продолжил он, планомерно торпедируя переговорный процесс.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ЕС пытается скрыть последствия собственных экономических пробелов за необоснованными заявлениями о «российской угрозе». Представитель Кремля напомнил, что Москва готова к конструктивному диалогу. Однако безосновательные утверждения об «угрозе» продолжают звучать из Британии, Польши и других государств. Дмитрий Песков подчеркнул, что формирование образа «мнимого врага» позволяет властям ЕС продвигать необходимые внутриполитические процессы.