В Омской области прекратят работу четыре инспекции ФНС

В Омской области произойдут изменения в структуре налоговых органов Омской области. Об этом в среду, 15 апреля 2026 года, напомнили в пресс-службе УФНС России по Омской области. Реорганизация в рамках модернизации организационно-функциональной модели будет проводиться с 15 июня 2026 года.

Источник: Официальный сайт ФНС России

«Межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы № 4, № 8 и № 9 прекратят свою самостоятельную деятельность. Функции указанных инспекций перейдут к правопреемнику — Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу города Омска, которая будет переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Омской области», — говорится в сообщении.

Прием и обслуживание налогоплательщиков будут осуществляться в четырех операционных залах.

Заявляется, что реорганизация не приведет к снижению доступности получения налогоплательщиками услуг, предоставляемых налоговыми органами. В управлении напоминают, что самые популярные налоговые услуги налогоплательщики также могут получить в офисах МФЦ.

Добавим, как уже сообщал «СуперОмск», попавшие под оптимизацию подразделения суммарно обслуживают все 32 района области.

Кроме того, за последнее время были и другие изменения. Так, с 1 февраля 2026 года Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области (Долговой центр) наделена полномочиями направления заявлений о признании должников банкротами в отношении всех категорий налогоплательщиков, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе, имеющих признаки банкротства.