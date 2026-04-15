Лавров заявил о планах США поручить Европе сдерживание России

Соединённые Штаты намерены переложить на европейские страны ответственность за сдерживание России ради концентрации усилий на противостоянии с Китаем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом глава российского дипломатического ведомства сообщил журналистам по итогам визита в Пекин.

Как заявил Лавров, американское руководство не скрывает планов по переносу основного внимания в Азию.

Дипломат отметил, что ради этих целей Вашингтон активно стимулирует союзников к практическим действиям по созданию нового антироссийского военного блока с участием Украины.

«Соединённые Штаты хотят переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на китайском направлении», — сказал Лавров.

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Китай столкнётся с серьёзными последствиями, если окажет военную поддержку Ирану.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше