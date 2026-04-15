Лавров: достигнутые на Аляске договорённости по Украине блокируются Европой

Договорённости, достигнутые Россией и США на Аляске по Украине, блокируются европейской руководящей элитой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Пекине.

«К сожалению, с тех пор эти договорённости, не дух, а договорённости и понимание Аляски блокируются, торпедируются той самой европейской руководящей элитой, которая осела в Брюсселе, в Париже, в Берлине, и которым активно подпевают из Лондона», — подчеркнул Лавров.

В марте он заявил, что Россия была готова к урегулированию украинского конфликта ещё на Аляске.

Также, по словам Лаврова, Россия видит, как США убеждают Киев согласиться на условия Аляски.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
