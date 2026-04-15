Игорь Кобзев представил новую схему распределения полномочий управления регионом

IrkutskMedia, 15 апреля. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил распределение полномочий между членами правительства в связи с новой конфигурацией управления регионом. Ранее в ходе 36-й сессии Заксобрания были поддержаны депутатами поправки, разрешающие главе региона совмещать должность председателя правительства.
Напомним, ранее губернатор сообщил, что для усиления управленческой вертикали, повышения оперативности и эффективности проведения государственной политики он принял решение взять на себя полномочие по непосредственному руководству правительством Иркутской области.
Позднее парламентариями была подготовлена инициатива, которая позволяла бы губернатору право самостоятельно решить — замещать должность председателя правительства лично или наделить данными полномочиями отдельного человека. По мнению депутатов, поправка упрощает процесс назначения председателя правительства, ведь не требует внесения изменений в устав для введения или упразднения должности.
В свою очередь профессор права, доктор юридических наук Сергей Шишкин отметил, что концептуально структура региональной власти строится на принципе её разделения на представительную, исполнительную и судебную, что не отвергает, а предполагает концентрацию ответственности носителей власти всех ветвей за судьбу региона. В нынешних условиях этот момент выходит на первый план. Сепарация ответственного поведения носителей власти не вполне уместна.
Схожее мнение выразил и глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов, добавив, что в качестве инструмента повышения управляемости в сложных экономических условиях губернатор берет на себя такую ответственность.