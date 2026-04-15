Лавров сообщил о планах Запада создать новый военный блок с Украиной

ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе замышляют новый военный блок, в котором Украина — ведущий участник.
«Новый блок (на Западе — ред.) замышляется с Украиной в качестве его основного участника. (Владимир — ред.) Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России», — отметил он в ходе пресс-конференции в Пекине.
