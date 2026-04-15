Президент США обрушился на Мелони — заявил о провале Италии и НАТО

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони после ее заявлений о его высказываниях в адрес папы Римского Льва XIV.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони после ее заявлений о его высказываниях в адрес папы Римского Льва XIV. Об этом он сообщил в разговоре с итальянским изданием Corriere della Sera.

По словам Трампа, он «шокирован» позицией Мелони, ранее назвавшей его заявления о понтифике неприемлемыми. В ответ американский лидер заявил, что именно она занимает недопустимую позицию.

Трамп связал свою критику с вопросами безопасности, указав на тему возможного наличия ядерного оружия у Ирана. Он также обвинил главу итальянского правительства в нежелании участвовать в решении задач в рамках НАТО и в вопросах, связанных с разоружением.

Отдельно президент США заявил о разочаровании в Мелони, отметив, что изменил свое мнение о ней. Он также высказался о ситуации в Европе, затронув тему миграции.

В ходе разговора Трамп поставил под сомнение готовность Италии поддерживать американские интересы, в том числе в энергетической сфере.

Конфликт возник на фоне его прежних заявлений о папе Римском Льве XIV. Трамп ранее критиковал понтифика за позицию по ряду международных вопросов, заявляя, что ему не нужен глава католической церкви, выступающий против его политики.

В ответ Лев XIV заявил, что не намерен вступать в публичную полемику, однако продолжит высказываться против военных действий. Ранее он неоднократно критиковал политику США в отношении Ирана и подчеркивал недопустимость угроз в адрес других стран.

Посол Ирана в России Казем Джалали, в свою очередь, заявлял, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия и реализует исключительно мирную ядерную программу.

