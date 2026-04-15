В Ростове вынесли приговор за призывы к бомбардировке регионов России

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Александру Буркову. Мужчина признан виновным в экстремизме и публичных призывах к насилию (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 и ч. 2 ст. 280 УК РФ).
Как установило следствие, Бурков неоднократно публиковал в интернете сообщения, в которых призывал к бомбардировке Донбасса и других российских территорий, а также к насильственным действиям в отношении граждан России.
Суд назначил фигуранту наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.