Лавров заявил о планах Запада создать новый военный блок во главе с Украиной

Страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом глава российского дипломатического ведомства сообщил в ходе пресс-конференции в Пекине.
Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» европейские страны от России.
«Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», — отметил Лавров.
13 апреля Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам со странами ЕС по созданию совместной системы защиты неба.
Узнать больше по теме
