Пленный из ВСУ считает, что армия Украины должна уйти из Донбасса

Российско-украинский конфликт необходимо решать дипломатическим путем, отметил Анатолий Жигун.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. ВСУ должны уйти из Донбасса, если это поможет завершить боевые действия на Украине. Об этом сообщил пленный военнослужащий 119-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Жигун.

«Считаю, что Вооруженные силы Украины должны уйти из Донбасса, если это прекратит войну, то я с этим согласен», — сказал пленный на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

По мнению Жигуна, российско-украинский конфликт необходимо решать дипломатическим путем. Он пояснил, что когда Дональд Трамп был избран президентом США, то обещал помочь в урегулировании, но Владимир Зеленский поругался с ним. «Воевать из-за амбиций какого-то человека, Зеленского, потому что ему понравилось воевать и в милитари ходить, как он это любит, мне это не подходит», — добавил пленный.

Украинский военнослужащий признался, что поддерживал «майдан» и считает неправильным его разгон, потому что ему не нравился бывший президент Украины Виктор Янукович.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название «евромайдан». От власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. Население юго-восточных областей, преимущественно русскоязычное, отказалось поддерживать новые власти Украины. В Крыму был организован референдум, по итогам которого в марте 2014 года Крым и Севастополь воссоединились с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше