МИД России заявил о приверженности дипломатии в вопросе Украины: Москва готова к переговорам

Российская сторона по-прежнему нацелена на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Москва готова продолжать переговоры по киевскому кризису. С таким утверждением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«В августе 2025-го на Аляске мы приняли предложения, которые, как мы были убеждены, от чистого сердца и с самыми добрыми намерениями были внесены Соединенными Штатами», — акцентировал внимание Сергей Лавров.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в будущем пойдут по-другому по мере продвижения ВС РФ в зоне СВО. Он сообщил, что многое зависит от динамики на поле боя.