Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России заявил о приверженности дипломатии в вопросе Украины: Москва готова к переговорам

Лавров заявил о готовности России к продолжению переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона по-прежнему нацелена на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Москва готова продолжать переговоры по киевскому кризису. С таким утверждением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Глава МИД России напомнил, что развертывание военного контингента на Украине не представляется возможным без помощи США. По его словам, Франция и Британия будут нуждаться в технической поддержке с американской стороны.

«В августе 2025-го на Аляске мы приняли предложения, которые, как мы были убеждены, от чистого сердца и с самыми добрыми намерениями были внесены Соединенными Штатами», — акцентировал внимание Сергей Лавров.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в будущем пойдут по-другому по мере продвижения ВС РФ в зоне СВО. Он сообщил, что многое зависит от динамики на поле боя.

Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше