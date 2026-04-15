Лавров: отношения России и Китая «непоколебимы перед ветром любых бурь»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Китаем остаются устойчивыми и не подвержены внешним потрясениям. По его словам, это подтверждается реальным опытом взаимодействия двух стран на фоне сложной международной обстановки.
Он подчеркнул, что Москва и Пекин выступают в качестве факторов стабильности в мировой политике, поддерживая подходы, направленные на формирование более сбалансированной системы международных отношений. Речь идёт о противодействии тенденциям, которые, по мнению сторон, подрывают равновесие на глобальной арене.
«Я полностью согласен с характеристикой наших отношений как отношений, непоколебимых перед ветром любых бурь. И это не просто лозунг, это констатация факта, который уже доказан целым рядом процессов, в рамках которых Россия и Китай играют стабилизирующую роль в тех тенденциях, которые сейчас вот борются за то, чтобы преобладать в международной жизни», — сказал он.
Лавров также отметил, что сотрудничество двух стран строится на принципах равноправия, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Эти основы, как он указал, соответствуют положениям Устава ООН и отражают стремление к тому, чтобы международные отношения развивались на базе общепринятых норм и права народов самостоятельно определять своё будущее.
Ранее сообщалось, что в Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры организованы в Доме народных собраний и являются частью официальной программы визита российского дипломата в Китай.