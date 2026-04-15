Евродепутат Картайзер объяснил свой визит в Москву желанием дружбы с Россией

Визит в Москву был организован для демонстрации возможности дружбы между Россией и странами Западной Европы, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Об этом европейский политик рассказал в беседе с журналистами агентства РИА Новости.

Парламентарий находился в столице на полях прошедшего Московского экономического форума.

Он подчеркнул, что своим присутствием хотел показать отличную от официальной политики Евросоюза позицию. По словам депутата, в текущей ситуации он не видит для себя иного выбора.

«Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой», — сказал Картайзер.

Ранее внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Россия не планирует совершать нападение на европейские страны, а любые утверждения об обратном являются абсурдными.

