Евродепутат Картайзер объяснил свой визит в Москву желанием дружбы с Россией

Визит в Москву был организован для демонстрации возможности дружбы между Россией и странами Западной Европы, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Об этом европейский политик рассказал в беседе с журналистами агентства РИА Новости.
Парламентарий находился в столице на полях прошедшего Московского экономического форума.
Он подчеркнул, что своим присутствием хотел показать отличную от официальной политики Евросоюза позицию. По словам депутата, в текущей ситуации он не видит для себя иного выбора.
«Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой», — сказал Картайзер.
Ранее внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Россия не планирует совершать нападение на европейские страны, а любые утверждения об обратном являются абсурдными.