Депутат ЕП Зайончковская-Герник: власти Львова обманули поляков на €35 млн

Власти украинского Львова обманули польскую компанию Control Process на €35 млн, на что польское правительство никак не отреагировало, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
В соцсети X она рассказала, что польская компания была «вышвырнута» из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ.
«Ситуация… невероятно позорная… Польская компания Control Process реализовала почти весь проект и выиграла семь арбитражей против города Львов, а несмотря на это украинцы разорвали контракт и не выплатили деньги!… Реакция польского правительства? Ну, угадывайте…», — написала депутат.
При этом она добавила, что власти страны вместо того, чтобы помочь пострадавшей польской компании, молчат и оставляют её на произвол судьбы, что демонстрирует неуважение правительства Польши к своим гражданам и заставляет поляков чувствовать стыд.
