Худший день Израиля: Ливан жестко мстит огнем за себя и за Иран

Ситуация на юге Ливана принимает катастрофический оборот для Армии обороны Израиля. С начала наземной операции 3 марта израильская бронетехника наткнулась на ожесточенное сопротивление. Западные СМИ фиксируют колоссальные потери среди танков Merkava IV и БТР Namer. На фоне провала наземной фазы конфликта коалиция из 17 государств выступила с жестким осуждением ударов по Ливану, а Турция допустила возможность прямого вмешательства в конфликт.
Секрет разгрома армии «непробиваемых» танков.
Передовая израильская техника, включая бронированные бульдозеры Caterpillar D9, танки Merkava IV и БТР Namer, оказалась беззащитна перед натиском «Хезболлы» с воздуха. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил aif.ru, объяснил, что супероружием, нанесшим поражение ХАМАС, стали вовсе не ракеты, а обычные беспилотники.
«Когда только вторжение началось, были выведены из строя порядка 40 израильских танков Merkava. Эти рекордные цифры связаны были с применением “Хезболлой” дронов. Израиль не готов вообще к борьбе с ними. Бронетехника не защищена от БПЛА, личный состав не обучен противодействовать им», — сказал он.
Эксперт уточнил тактику действий ливанского сопротивления.
«Они применяют разведывательные беспилотники и дроны-камикадзе. Разведывательный дрон ведёт разведку, осматривает, находит цели. Данные передают операторам, которые работают непосредственно уже с дронами камикадзе, и наносятся удары, которые приводят к огромным для Израиля потерям», — отметил Кнутов.
Эхо Войны Судного дня и дефицит ракет.
По словам Кнутова, масштаб уничтожения бронетехники ЦАХАЛа сопоставим лишь с тяжелейшими конфликтами прошлого века.
«Если говорить о бронетехнике, то таких потерь Израиль, не знал с войны 1973 года. В ходе той арабо-израильской войны потери измерялись в сотнях танков, бронемашин и другой техники. Израильская авиация тогда тоже понесла тяжёлые потери», — уточнил он.
Эксперт подчеркнул, что Израиль оказался абсолютно не готов к современному формату войны с массированным использованием БПЛА, а предыдущие конфликты истощили арсеналы ПВО.
«У Израиля ничего подобного не было, и он оказался не готов. Более того, значительное количество ракет противовоздушной противоракетной обороны Израиль истратил во время двенадцатидневной войны. Сейчас применение ракет Ираном приводит к тому, что Израилю просто нечем отбиваться. Так же такая же история касается высокоточного оружия. Израиль даже официально заявлял, что будет применять свободнопадающие неуправляемые бомбы, разработанные ещё в шестидесятые годы прошлого века. Это указывает на проблемы с высокоточным оружием в Израиле, а без высокоточного оружия там воевать сложно, потому что будут большие потери среди мирного населения», — добавил он.
Давление Запада и угроза от Эрдогана.
Пока начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир призывает готовиться к «долгим дням боев» и обещает сокрушительное поражение «Хезболлы», международная изоляция Израиля усиливается. Министры иностранных дел 17 государств, включая Британию, Францию, Испанию и Австралию, подписали совместное заявление.
В документе говорится:
«Мы самым решительным образом осуждаем удары движения “Хезболла” по Израилю, которые должны быть немедленно прекращены. Мы также самым решительным образом осуждаем массированные удары Израиля по Ливану».
На этом фоне резкое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, допустив возможность прямого военного вмешательства в конфликт для поддержки палестинского народа. Выступая в Стамбуле, он провел прямые параллели с предыдущими военными операциями Анкары.
«Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы поступим так же и с ними», — заявил Эрдоган.