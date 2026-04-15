Внук де Голля: США и Израиль допустили фатальную недооценку Ирана

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. США и Израиль хотели за несколько дней уничтожить тысячелетнюю иранскую цивилизацию, но допустили фатальную недооценку противника. Такое мнение высказал ТАСС внук президента Франции (1959−1969) генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
«Они считали, что смогут за несколько дней свергнуть страну, суверенное правительство и тысячелетнюю цивилизацию, но недооценили ситуацию и продемонстрировали серьезный аналитический просчет. Иран располагает необходимыми ресурсами и готовился к такому конфликту на протяжении многих десятилетий», — сказал он в кулуарах «Мастерской управления событиями».
По словам де Голля, Иран выстоит в конфликте против США и Израиля, но при этом худшей развязкой ситуации может стать наспех достигнутый «плохой мир», потому что в таком случае проблемы возникнут снова.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Перспективы диалога между Тегераном и Вашингтоном неясны.