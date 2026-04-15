Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны «Ёлка» сбивают украинские БПЛА — заявлена почти 100% эффективность

Российские дроны-перехватчики «Ёлка» демонстрируют высокую эффективность при борьбе с беспилотниками.

Российские дроны-перехватчики «Ёлка» демонстрируют высокую эффективность при борьбе с беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих группировки войск «Север».

По словам бойца с позывным Кощей, управление дроном не вызывает сложностей, а результат применения достигает полной эффективности по целям, на которые он направляется. Он уточнил, что применил более десяти таких аппаратов, все они поразили цели.

Военнослужащий также сообщил, что за четыре дня с использованием этих средств были уничтожены девять FPV-дронов и три беспилотника на оптоволоконном управлении.

Стрелок-зенитчик с позывным Рыжий рассказал, что на одной позиции за сутки удалось уничтожить до десяти целей, из которых семь — с помощью дронов «Ёлка». Остальные беспилотники были сбиты из стрелкового оружия.

По его словам, перехватчики способны поражать различные типы украинских БПЛА, включая «Дарст», «Лелека», «Чаклун» и «Лютый».

Военные отметили, что такие дроны применяются прежде всего против более крупных разведывательных и ударных аппаратов, тогда как против FPV-дронов чаще используют другие средства.

