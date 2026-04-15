Дроны «Ёлка» сбивают украинские БПЛА — заявлена почти 100% эффективность

Российские дроны-перехватчики «Ёлка» демонстрируют высокую эффективность при борьбе с беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих группировки войск «Север».
По словам бойца с позывным Кощей, управление дроном не вызывает сложностей, а результат применения достигает полной эффективности по целям, на которые он направляется. Он уточнил, что применил более десяти таких аппаратов, все они поразили цели.
Военнослужащий также сообщил, что за четыре дня с использованием этих средств были уничтожены девять FPV-дронов и три беспилотника на оптоволоконном управлении.
Стрелок-зенитчик с позывным Рыжий рассказал, что на одной позиции за сутки удалось уничтожить до десяти целей, из которых семь — с помощью дронов «Ёлка». Остальные беспилотники были сбиты из стрелкового оружия.
По его словам, перехватчики способны поражать различные типы украинских БПЛА, включая «Дарст», «Лелека», «Чаклун» и «Лютый».
Военные отметили, что такие дроны применяются прежде всего против более крупных разведывательных и ударных аппаратов, тогда как против FPV-дронов чаще используют другие средства.
Читайте также: Удар дронами роем — протестировали систему управления группой ударных БПЛА.