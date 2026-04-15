Лавров заявил, что Россия продолжает отношения с Ираном

Россия продолжает выстраивать отношения с Ираном в полном соответствии с международным правом, заявил в ходе пресс-конференции в Пекине глава российского МИД Сергей Лавров.
«Мы продолжаем наши отношения с Ираном в полном соответствии с международным правом, которое сейчас не предусматривает каких-то международных санкций», — отметил министр.
14 апреля Лавров обсудил по телефону с главой иранского МИД Аббасом Аракчи детали состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров.
Президент России Владимир Путин между тем в разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о готовности содействовать политико-дипломатическому урегулированию.