Лавров заявил, что Россия продолжает отношения с Ираном

Россия продолжает выстраивать отношения с Ираном в полном соответствии с международным правом, заявил в ходе пресс-конференции в Пекине глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы продолжаем наши отношения с Ираном в полном соответствии с международным правом, которое сейчас не предусматривает каких-то международных санкций», — отметил министр.

14 апреля Лавров обсудил по телефону с главой иранского МИД Аббасом Аракчи детали состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров.

Президент России Владимир Путин между тем в разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о готовности содействовать политико-дипломатическому урегулированию.

