Лавров сообщил о готовности РФ к предметному диалогу с Мадьяром: Москва открыта для переговоров с Венгрией

Российское руководство готово к диалогу с лидером победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Если он захочет позвонить президенту РФ Владимиру Путину — это его право. Об этом объявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Министр заверил, что Москва никогда не уклоняется от диалога с другими государствами. Он подчеркнул, что каждый имеет возможность распоряжаться своими желаниями.
«Конечно, хочется, чтобы лица, вступающие с нами в диалог, реально представляли национальные интересы своей страны, интересы своего народа. Тогда диалог получается предметным», — заключил Сергей Лавров.
Граждане Венгрии между тем неодобрительно отреагировали на публичную радость западных политиков после победы на выборах партии Петера Мадьяра. Европейцы откровенно ликовали после поражения действующего премьера страны Виктора Орбана.