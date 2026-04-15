Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров сообщил о готовности РФ к предметному диалогу с Мадьяром: Москва открыта для переговоров с Венгрией

Лавров: Россия никогда не уклоняется от диалога и готова к контактам с Мадьяром.

Источник: Комсомольская правда

Российское руководство готово к диалогу с лидером победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Если он захочет позвонить президенту РФ Владимиру Путину — это его право. Об этом объявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Министр заверил, что Москва никогда не уклоняется от диалога с другими государствами. Он подчеркнул, что каждый имеет возможность распоряжаться своими желаниями.

«Конечно, хочется, чтобы лица, вступающие с нами в диалог, реально представляли национальные интересы своей страны, интересы своего народа. Тогда диалог получается предметным», — заключил Сергей Лавров.

Граждане Венгрии между тем неодобрительно отреагировали на публичную радость западных политиков после победы на выборах партии Петера Мадьяра. Европейцы откровенно ликовали после поражения действующего премьера страны Виктора Орбана.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше