Российская сторона остаётся приверженной договорённостям по Украине, достигнутым на саммите с Соединёнными Штатами на Аляске в 2025 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом глава дипломатического ведомства сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Лавров добавил, что российское руководство согласилось с американской инициативой, а президент России Владимир Путин неоднократно напоминал о неизменности этой позиции.
«Говоря коротко, мы приняли предложение, которое нам было сделано на Аляске. Мы остаёмся привержены той договорённости», — подчеркнул он.
Ранее Лавров заявил, что договорённости, достигнутые Россией и США на Аляске по Украине, блокируются европейской руководящей элитой.
В марте он заявил, что Россия была готова к урегулированию украинского конфликта ещё на Аляске.