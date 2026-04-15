Переговоры по Украине и визит Путина в Китай. Главные заявления Лаврова

Визит президента России Владимира Путина в Китай пройдет в первой половине года. Сейчас согласовывается его программа, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Россия готова к продолжению переговоров по Украине, также заявил он.
Москва всегда готова к контактам с Вашингтоном, подчеркнул министр.
ТАСС собрал основные заявления главы МИД России по итогам визита в Китай.
Отношения РФ и КНР.
Отношения Россия и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах и имеют все большее значение для мирового большинства, отметил глава российского МИД.
Создаваемые Западом кризисы в разных частях мира оказывают влияние на развитие отношений России и Китая, подчеркнул Лавров.
У России и Китая есть все возможности, чтобы не зависеть от агрессивных авантюр США по подрыву мировой энергетики через конфликт на Ближнем Востоке, заявил он.
Отношения России и Китая «непоколебимы перед ветром любых бурь», это уже доказано множеством процессов, подчеркнул министр.
Конфликт на Ближнем Востоке.
События на Ближнем Востоке — «это очевидный кризисный узел, который очень непросто будет развязать», заявил Лавров. При этом он подчеркнул, что попытки его «просто разрубить» едва ли приведут к результату.
Все арабские страны понимали, что Иран в ответ на нападение США будет атаковать американские базы на их территории, сообщил глава российского МИД.
Россия может предоставить энергоресурсы Китаю и другим странам, которые испытывают потребность в них из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Лавров.
Европейские официальные лица из-за кризиса на Ближнем Востоке уже просят ЕК отложить планы по полному прекращению поставок российских энергоносителей, рассказал он.
Американская администрация планировала в отношении Ирана те же действия, касающиеся контроля над нефтью, что и в ситуации с Венесуэлой, заявил глава МИД России.
Сергей Лавров отметил, что невозможно верить в «уничтожение» Ирана. «Как можно в это верить — я не знаю, я не понимаю», — заключил он.
Россия готова сыграть роль в решении проблемы иранского обогащенного урана, обозначил глава МИД РФ.
Лавров заявил, что РФ рассчитывает на реализм США в переговорах с Ираном и прекращение агрессии, от которой страдают страны Персидского залива.
Право Ирана на обогащение урана является неотъемлемым, констатировал министр иностранных дел России.
РФ примет любое решение вопроса иранского обогащенного урана, которое будет устраивать саму республику, подчеркнул Лавров.
Россия и Китай могут поддержать различные форматы внешнего сопровождения переговоров США и Иран, заявил Лавров.
Он подчеркнул, что РФ настаивает, чтобы переговоры США и Ирана в Пакистане были продолжены.
Украинский конфликт.
Россия приветствовала переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию и продолжает выражать готовность к их продолжению, обозначил глава МИД РФ.
Вашингтон предлагал на саммите на Аляске признать де-юре реалии «на земле» по Украине, сообщил он.
Россия остается привержена договоренностям саммита с США на Аляске, обозначил министр.
США продвигают идею создания нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника, заявил Лавров.
Развертывание «стабилизационного контингента» Франции и Британии на Украине невозможно без технической помощи США, отметил он.
Международные отношения.
Администрация Трампа сохраняет, укрепляет и расширяет санкции, которые ввела против России предыдущая администрация Джо Байдена, напомнил Лавров.
Милитаризация Евросоюза опасна, она идет «очень быстро и бурно», отметил глава российского МИД.
Европу при полном отказе от российских энергоресурсов ждет «осиновый кол» зависимости от другого государства, считает министр.
ЕС пытается сделать из Сербии буферную зону для противостояния России, обозначил Лавров.
Глава МИД РФ заявил, что не будет гадать, какие последствия могут иметь угрозы США в адрес Кубы.
Лавров, комментируя ситуацию вокруг Кубы, посоветовал США начинать диалог, если им не нравится какое-либо правительство.
Министр заверил, что Россия будет продолжать помощь Кубе с поставками нефти.
Россия не уклоняется от диалога, если Мадьяр захочет позвонить Путину — это его право, подчеркнул он.
США хотят переложить сдерживание России на Европу, чтобы освободить себе руки на китайском направлении, заявил министр.
Отношения между РФ и США сейчас не заморожены, как было при Байдене, заявил Лавров.
Москва всегда готова к контактам с Вашингтоном, подчеркнул министр.
Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества с США, когда кризис на Украине будет урегулирован, сообщил Лавров.