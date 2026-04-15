Власти Ирана намерены выработать особый режим для Ормузского пролива

Иранское руководство планирует выработать особый режим контроля над Ормузским проливом, заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
Об этом она рассказала в интервью журналистам РИА Новости.
Власти Ирана рассматривают Ормузский пролив как важный геополитический актив и рычаг для взаимодействия с другими странами.
По словам Мохаджерани, Тегеран задействует все необходимые средства, чтобы обеспечить соблюдение своих национальных интересов в вопросе суверенитета над акваторией.
«Ормузский пролив является особенной собственностью нашей страны», — подчеркнула представитель правительства.
Ранее стало известно, что силы Центрального командования США (СЕНТКОМ) начали блокировать все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.
14 апреля корреспондент RT Моджтаба Биглари рассказал, что Ормузский пролив в полной безопасности, признаков морской блокады нет.