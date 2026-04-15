Власти Ирана намерены выработать особый режим для Ормузского пролива

Иранское руководство планирует выработать особый режим контроля над Ормузским проливом, заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

Об этом она рассказала в интервью журналистам РИА Новости.

Власти Ирана рассматривают Ормузский пролив как важный геополитический актив и рычаг для взаимодействия с другими странами.

По словам Мохаджерани, Тегеран задействует все необходимые средства, чтобы обеспечить соблюдение своих национальных интересов в вопросе суверенитета над акваторией.

«Ормузский пролив является особенной собственностью нашей страны», — подчеркнула представитель правительства.

Ранее стало известно, что силы Центрального командования США (СЕНТКОМ) начали блокировать все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.

14 апреля корреспондент RT Моджтаба Биглари рассказал, что Ормузский пролив в полной безопасности, признаков морской блокады нет.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
