«Отношения не заморожены»: Лавров оценил контакты России и США при Трампе

Лавров заявил о готовности России к контактам с США.

Источник: Комсомольская правда

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал текущие отношения между Москвой и Вашингтоном. По его словам, сейчас они «не заморожены». Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда готова к контактам с Соединенными Штатами. Так он заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Глава МИД РФ также добавил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном в сфере инвестиций. Он уточнил, что такая возможность может быть рассмотрена после завершения украинского конфликта.

«Отношения [с США] не заморожены. Они заморожены были при Байдене, администрация которого полностью прервала любые контакты», — подытожил Сергей Лавров.

Он также отметил, что российская сторона по-прежнему нацелена на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Министр указал на «добрые намерения» США в вопросе разрешения кризиса.

