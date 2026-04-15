«Отношения не заморожены»: Лавров оценил контакты России и США при Трампе

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал текущие отношения между Москвой и Вашингтоном. По его словам, сейчас они «не заморожены». Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда готова к контактам с Соединенными Штатами. Так он заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.