США близки к завершению операции против Ирана, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. США очень близки к завершению операции против Ирана, но еще не закончили, заявил президент США Дональд Трамп.
«Думаю, здесь всё близко к завершению. Я расцениваю ситуацию как очень близкую к завершению… Но мы ещё не закончили», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее журналистка Fox News Мария Бартиромо после интервью с главой Белого дома заявляла, что Трамп утверждал о завершении операции против Ирана. «Он сказал: “это завершилось”, — сообщила Бартиромо по итогам интервью с Трампом.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.