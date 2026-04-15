Юрий Слюсарь: «Наша задача — обеспечить надёжную защиту граждан в период праздничных мероприятий»

Вопросы обеспечения безопасности граждан в майские праздники, антитеррористическую защищённость торговых и транспортных объектов рассмотрели на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Мероприятие провёл губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Участники заседания обсудили подготовку к празднованию Дня Победы и других майских дат. Силы и средства для обеспечения правопорядка назначены, ведомства отработали схемы взаимодействия. Все места проведения массовых мероприятий будут обследованы и взяты под круглосуточную охрану.
Отдельно рассмотрены меры по усилению антитеррористической защищённости транспортной инфраструктуры. Речь идёт о вокзалах, мостах и узловых транспортных развязках. На период праздников здесь будет усилен контроль, организовано дополнительное патрулирование и проверки.
Третий блок вопросов касался торговых центров и мест массового скопления людей. Владельцам объектов рекомендовано усилить пропускной режим, проверить системы видеонаблюдения и досмотра. Органам местного самоуправления поручено провести разъяснительную работу с жителями о действующих ограничениях.
«Наша задача — обеспечить надёжную защиту граждан в период праздничных мероприятий. Главное — не стоять на месте, а действовать. Нужно решать проблемы системно, особенно когда речь идёт о безопасности наших граждан в условиях сохраняющихся рисков», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
По итогам заседания будет подготовлен протокол с конкретными поручениями профильным ведомствам и муниципалитетам.
