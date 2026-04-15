ВМС США перехватили восемь танкеров с начала блокады Ирана, пишут СМИ

WSJ: ВМС США перехватили восемь нефтяных танкеров, входивших в порты Ирана.

НЬЮ-ЙОРК, 15 апр — РИА Новости. ВМС США с начала морской блокады Ирана якобы перехватили восемь танкеров, входивших в порты исламской республики или выходивших из них, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Агентство Рейтер ранее заявляло о двух таких танкерах.

«Военно-морские силы США перехватили восемь нефтяных танкеров, входивших в иранские порты или выходивших из них», — говорится в сообщении.

WSJ отмечает, что во всех случаях американские силы связывались с экипажами по радио и приказывали им изменить курс и развернуться — те выполнили указания.

В начале недели президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады всего морского трафика, который входит и выходит из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. По его словам, конечной целью этой блокады является возвращение Тегерана за стол переговоров и открытие пролива для снижения цен на бензин.

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что в блокаде иранских портов принимают участие более 10 тысяч американских военнослужащих, а также десятки самолётов и кораблей.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше