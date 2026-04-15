Абакумов и его Смерш: тайная война, изменившая ход Великой Отечественной

Другим же направлением, которое преобразилось под руководством Абакумова, стала так называемая зафронтовая работа. «К началу 1943 года военная контрразведка достаточно хорошо знала систему немецкой разведки и разведшкол. Это позволило точечно определить, куда проникать, зачем проникать и на какой основе проникать. В то же время ряд солдат и офицеров Красной армии, попадая в плен, соглашались работать на немецкую разведку с одним условием — быть заброшенным за линию фронта. Это позволяло им непосредственно сообщать нашей военной контрразведке, что они “работают” на немцев. Таким образом, за счет таких “солдат тайного фронта” удавалось вести эффективную работу по борьбе с немецкой разведкой и осуществлять проникновение в разведорганы», — рассказал в беседе с ТАСС генерал-лейтенант ФСБ в отставке доктор исторических наук Александр Зданович.