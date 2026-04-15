Абакумов и его Смерш: тайная война, изменившая ход Великой Отечественной

В апреле 1943 года, когда Красная армия уже переломила ход Великой Отечественной войны и готовилась к новым решающим наступлениям, Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал постановление, ставшее одним из ключевых моментов организации тайной войны. Управление особых отделов изъяли из НКВД и передали в Народный комиссариат обороны, учредив Главное управление контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам!»). Возглавил структуру 35-летний комиссар госбезопасности 2-го ранга Виктор Абакумов.
Брался за любую работу.
Абакумов родился 24 апреля 1908 года в рабочей семье на окраине московского района Хамовники. Отец был чернорабочим, позже — истопником в больнице, мать — швеей. Будущий генерал-полковник окончил четыре класса городского училища — это было все его образование.
«За этими четырьмя классами образования стоит непрерывное самообучение, которое и способствовало быстрому продвижению по службе: он постоянно расширял кругозор, у него была огромная библиотека, которая постоянно пополнялась, а одно из направлений работы — обеспечение безопасности в сфере культуры — позволило ему вращаться в кругах творческой интеллигенции: общаться с видными литераторами, кинематографистами, деятелями искусства того времени, что обогащало его внутренний мир, расширяло кругозор и формировало стратегическое мышление», — отметила в беседе с ТАСС внучка Абакумова Юлия.
В 13 лет добровольцем-санитаром ушел во 2-ю Московскую бригаду частей особого назначения (ЧОН). Служил до конца 1923 года. Демобилизовавшись, брался за любую работу: грузчик, упаковщик в кооперации, стрелок военизированной охраны. Вероятно, эти годы закалили в нем качества, которые позже позволили стать выдающимся руководителем: работоспособность, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке и железную дисциплину.
В 1930 году Абакумов возглавил комсомольскую ячейку на заводе «Пресс», затем работал в военном отделе Замоскворецкого райкома ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи). В 1932-м его направили в органы ОГПУ-НКВД. Начинал практикантом в экономическом отделе. Карьера развивалась стремительно благодаря энергии, организаторским способностям и исполнительности. К 1938−1939 годам он уже начальник Управления НКВД по Ростовской области. В феврале 1941 года Абакумов стал заместителем наркома внутренних дел СССР, а с июля 1941-го — начальником Управления особых отделов НКВД.
Война застала его в должности, требовавшей жесткости, оперативности и глубокого понимания армейских реалий. Особые отделы в тяжелые 1941−1942 годы сыграли важную роль в стабилизации фронтов: они вели борьбу со шпионажем, с предательством и дезертирством, наводили порядок в прифронтовой полосе. Абакумов выезжал на передовую, особенно на Сталинградский фронт, напрямую докладывал Верховному главнокомандующему о положении дел. Как отмечают ветераны военной контрразведки, Абакумов обладал редким даром — видеть всю картину тайной войны целиком и одновременно вникать в мельчайшие детали каждой операции.
Поворотный момент 1943 года.
19 апреля 1943 года Сталин подписал постановление СНК СССР № 415−138сс. Управление особых отделов передали в Наркомат обороны, создав на его базе Главное управление контрразведки «Смерш» НКО СССР. Начальником назначили Абакумова. На короткое время он стал даже заместителем наркома обороны — формально заместителем самого Сталина. Хотя эту должность вскоре сократили, Абакумов сохранил право прямого доклада Верховному главнокомандующему.
Смерш замыкался на Сталине, что позволяло оперативно информировать высшее руководство о боеспособности войск и политико-моральном состоянии личного состава.
Абакумов видел военную контрразведку компактной высокопрофессиональной организацией, приближенной к войскам и полностью освобожденной от несвойственных функций. Ядро Смерша составили опытные сотрудники особых отделов — в основном бывшие армейские офицеры и политработники, прошедшие тяжелые бои 1941−1942 годов. Абакумов лично занимался кадрами. В людях он ценил смелость, решительность, выносливость и преданность делу. Он настаивал на создании постоянной системы подготовки оперативного состава, требовал порядка в следственной работе и строгого соблюдения закона.
«Одним из главных личностных качеств Абакумова было умение разбираться в людях, грамотно расставлять их на нужные участки и мотивировать на высокий результат. Я бы сравнил Виктора Семеновича с выдающимся дирижером, а его подчиненных — с талантливыми солистами в свой сфере», — отметил в беседе с ТАСС историк спецслужб, полковник контрразведки в отставке Николай Лузан.
Радиоигры и «солдаты тайного фронта».
После создания Смерша военная контрразведка активизировала ведение радиоигр с противником. Абакумов требовал точечной и профессиональной работы: дезинформации немецкого командования о планах Красной армии, укрепления позиций советской агентуры в разведорганах противника, выманивания курьеров и захвата шпионского снаряжения.
Классическим примером радиоигры стала операция «Загадка» (июнь 1943-го — апрель 1945-го), повлиявшая в том числе на ход Курской битвы. Через перевербованных агентов, таких как Виктор Бутырин (Северов) и Николай Дуайт (Юрьев), стратегическую дезинформацию доводили до главы Главного управления имперской безопасности Германии Эрнста Кальтенбруннера. Немцы награждали «агентов» орденами, не подозревая, что те полностью контролируются Смершем.
Благодаря труду Абакумова радиоигры превратились из разрозненных операций в мощный инструмент стратегической дезинформации, тесно связанный с планами Генштаба.
«В результате на нашу сторону было выведено и арестовано более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, сорваны попытки покушений на политическое руководство Советского Союза, дестабилизации обстановки и создания коллаборационистских формирований в тыловых районах, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия, боеприпасов и взрывчатки», — отметил в беседе с ТАСС руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000—2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.
По его словам, «война в эфире между советской военной контрразведкой и гитлеровскими спецслужбами» по своему масштабу не имела аналогов в истории, а противник потерпел в ней сокрушительное поражение.
Другим же направлением, которое преобразилось под руководством Абакумова, стала так называемая зафронтовая работа. «К началу 1943 года военная контрразведка достаточно хорошо знала систему немецкой разведки и разведшкол. Это позволило точечно определить, куда проникать, зачем проникать и на какой основе проникать. В то же время ряд солдат и офицеров Красной армии, попадая в плен, соглашались работать на немецкую разведку с одним условием — быть заброшенным за линию фронта. Это позволяло им непосредственно сообщать нашей военной контрразведке, что они “работают” на немцев. Таким образом, за счет таких “солдат тайного фронта” удавалось вести эффективную работу по борьбе с немецкой разведкой и осуществлять проникновение в разведорганы», — рассказал в беседе с ТАСС генерал-лейтенант ФСБ в отставке доктор исторических наук Александр Зданович.
Один из памятников героям зафронтовой войны установлен в Ростове-на-Дону — Петру Прядко.
Нацистское подполье на личном контроле.
Не менее важной была борьба с националистическим подпольем на освобожденных территориях. При продвижении Красной армии на запад Смерш под руководством Абакумова столкнулся с ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческой армия, запрещены в РФ и признаны экстремистскими) в западных областях Украины, «лесными братьями» в Прибалтике, Армией Крайовой (АК) в Польше.
Так, осенью 1944 года Абакумов выехал в длительную командировку в Белосток, где организовывал масштабные операции против «аковцев», поддерживаемых Великобританией. С 19 по 23 октября 1944 года органами Смерша 1-го и 2-го Белорусских, а также 1-го Украинского фронтов на освобожденной от противника территории Польши было арестовано 192 активных участника АК; задержано 400 офицеров и рядовых АК; изъято у задержанных и на обнаруженных складах 3 миномета, 11 пулеметов, 125 автоматов и винтовок, 50 914 патронов.
Также одним из примеров его борьбы с подпольем стала операция «Западники». «Основной задачей было не дать сформировать социальную базу поддержки у бандеровских структур. Вновь мобилизованных в Красную армию с освобожденных территорий Украины отправляли в Белоруссию или Прибалтику — на северные фронты. В свою очередь, мобилизованных оттуда, наоборот, отправляли ближе к югу. Это позволило не допустить националистической бандеровской пропаганды внутри подразделений и минимизировало количество случаев самовольного ухода с позиций с оружием. Эта операция была инициирована Виктором Семеновичем Абакумовым», — пояснил Зданович.
На освобожденных территориях глава Смерша уделял внимание фильтрации репатриантов, предупреждению самосудов и разъяснению советским воинам, что Красная армия — освободитель. Под его руководством прошли первые открытые процессы над нацистскими преступниками — Краснодарский и Харьковский, ставшие своеобразными «мини-Нюрнбергами». Абакумов создавал оперативные группы для розыска карателей, лично контролировал многие направления, включая розыск агентуры противника в Румынии и других странах.
Итоги и наследие.
За годы войны под руководством Абакумова Смерш обезвредил более 30 тыс. шпионов, 3,5 тыс. диверсантов, 6 тыс. террористов, свыше 105 тыс. изменников Родины. Линия фронта стала во многом непроницаемой для вражеской агентуры. Ни один стратегический план советского командования не стал достоянием вермахта. Абвер и «Цеппелин» не смогли внедрить агентуру даже на уровне бригады. Ни один сотрудник Смерша не перешел на сторону противника.
Заместитель начальника ГУКР «Смерш» генерал-лейтенант Исай Бабич отмечал, что «военная контрразведка в ходе войны нанесла решительное поражение немецко-фашистским спецслужбам. Тем самым армейские чекисты оказали большую помощь победоносной Красной армии в разгроме гитлеровских войск».
Абакумов — яркий представитель «железного поколения» советских людей, поднявшихся с самых низов благодаря личным качествам и преданности делу. Он стал талантливым организатором и руководителем, который вместе с тысячами подчиненных обеспечил сокрушительное поражение абвера и других гитлеровских спецслужб.
«Папа не любил говорить о детстве, но всегда вспоминал отца — Виктора Семеновича Абакумова — как светлого человека. Он говорил о нем как о масштабной личности, человеке, движимом идеей, верившим в Отечество, в свое дело. Он очень гордился им и прививал это чувство нам», — призналась внучка Виктора Абакумова.
Его жизнь — яркий пример, как суровое время выковывает людей, способных на невозможное.
ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала и предоставлении фотографий внучку Виктора Абакумова Юлию Смирнову-Куракину, историка спецслужб и полковника контрразведки Николая Лузана, руководителя Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000—2015 годах генерал-полковника Александра Безверхнего, генерал-лейтенанта ФСБ в отставке доктора исторических наук Александра Здановича, председателя президиума общественной организации «Ветераны военной контрразведки» Касима Ибрагимовича Яхиена.
Алексей Павливкер.