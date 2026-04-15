Как при Касым хане Казахское ханство стало сильнейшим

Одной из главных причин возвышения Казахского ханства стала борьба с Мухаммадом Шайбани и шайбанидами. Это было не просто соперничество двух правителей. Речь шла о контроле над пространством между степью и оседлыми городами, над караванными маршрутами, зимовками, пастбищами и стратегическими центрами на Сырдарье. После ослабления и гибели Шайбани в 1510 году политический ландшафт Центральной Азии резко изменился. Касым хан быстро воспользовался этим. В состав ханства вошла значительная часть Туркестана, включая важные присырдарьинские территории и Сайрам. Это имело не только военное, но и экономическое значение: кто контролировал южные города, тот связывал кочевую степь с рынками, ремеслом и дипломатией оседлого мира. Сила ханства при Касыме выросла не от одного удачного похода. Она выросла потому, что военная победа была превращена в политический результат.