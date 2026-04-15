Марочко: ВСУ заняли один из бункеров Гитлера в Винницкой области

ЛУГАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины у Винницы Винницкой области заняли один из бункеров, которым в годы Второй мировой войны пользовался Адольф Гитлер. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, севернее Винницы ВСУ в лесу развернули лагерь с полигонами и военной инфраструктурой.
«Примечательно, что в данном районе находится одна из ставок Гитлера в годы Второй мировой войны, ее территория также частично используется украинскими боевиками», — сказал он со ссылкой на собственные источники.